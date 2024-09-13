Наука и технологии
Опубликовано 13 сентября 2024, 15:00
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Перечислены ошибки, которые могут «убить» автоматическую коробку передач автомобиля

Проверьте себя
Многие водители даже не подозревают, что некоторые их действия могут плохо сказаться на работе автоматической коробки передач. Вот чего нужно избегать.
Перечислены ошибки, которые могут «убить» автоматическую коробку передач автомобиля
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Езда на холодном «автомате» сразу после запуска двигателя. Важно дать маслу в коробке передач время на прогрев. Зимой для этого нужно оставить «автомат» на 1 минуту в режиме Drive, а затем ещё на минуту в Reverse. Только после этого нужно ехать. Летом время ожидания можно немного сократить.

Переключение на «нейтраль» при движении накатом. Этот режим в автоматической коробке передач для движения вообще не предназначен. Если его так использовать, то это приведёт к ускоренному износу автоматики.

Переключение на Parking, Drive или Reverse на ходу. В этом случае возрастает нагрузка на детали коробки передач. Это может серьёзно сократить её срок службы.

Попытка вытащить застрявшую машину с помощью «раскачки". Лучше всего попытаться аккуратно и без резких движений выехать с использованием минимальных оборотов.

Перечислены ошибки, которые могут «убить» автоматическую коробку передач автомобиля
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Резкий набор скорости при старте. Это одна из наиболее частых причин, по которой автоматические коробки передач быстро ломаются.

Старт «тормоз + газ". Это приводит в итоге к перегреву коробки передач, её выходу из строя.

Долгое удержание тормоза на склоне при включенном режиме Drive. В этом случае перегревается коробка передач, быстро изнашиваются её детали. Правильнее будет использовать в такой ситуации стояночный тормоз.