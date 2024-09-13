Перечислены ошибки, которые могут «убить» автоматическую коробку передач автомобиля

Перечислены ошибки, которые могут «убить» автоматическую коробку передач автомобиляПроверьте себя
Езда на холодном «автомате» сразу после запуска двигателя. Важно дать маслу в коробке передач время на прогрев. Зимой для этого нужно оставить «автомат» на 1 минуту в режиме Drive, а затем ещё на минуту в Reverse. Только после этого нужно ехать. Летом время ожидания можно немного сократить.
Переключение на «нейтраль» при движении накатом. Этот режим в автоматической коробке передач для движения вообще не предназначен. Если его так использовать, то это приведёт к ускоренному износу автоматики.
Переключение на Parking, Drive или Reverse на ходу. В этом случае возрастает нагрузка на детали коробки передач. Это может серьёзно сократить её срок службы.
Попытка вытащить застрявшую машину с помощью «раскачки". Лучше всего попытаться аккуратно и без резких движений выехать с использованием минимальных оборотов.
Резкий набор скорости при старте. Это одна из наиболее частых причин, по которой автоматические коробки передач быстро ломаются.
Старт «тормоз + газ". Это приводит в итоге к перегреву коробки передач, её выходу из строя.
Долгое удержание тормоза на склоне при включенном режиме Drive. В этом случае перегревается коробка передач, быстро изнашиваются её детали. Правильнее будет использовать в такой ситуации стояночный тормоз.