Перечислены ошибки, которые могут «убить» автоматическую коробку передач автомобиля

Езда на холодном «автомате» сразу после запуска двигателя. Важно дать маслу в коробке передач время на прогрев. Зимой для этого нужно оставить «автомат» на 1 минуту в режиме Drive, а затем ещё на минуту в Reverse. Только после этого нужно ехать. Летом время ожидания можно немного сократить.

Переключение на «нейтраль» при движении накатом. Этот режим в автоматической коробке передач для движения вообще не предназначен. Если его так использовать, то это приведёт к ускоренному износу автоматики.

Переключение на Parking, Drive или Reverse на ходу. В этом случае возрастает нагрузка на детали коробки передач. Это может серьёзно сократить её срок службы.

Попытка вытащить застрявшую машину с помощью «раскачки". Лучше всего попытаться аккуратно и без резких движений выехать с использованием минимальных оборотов.