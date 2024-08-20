Перечислены причины, по которым кошки просятся к нам в туалет или ванную

Любопытство и контроль. Сами по себе кошки очень любопытны, и им важно знать, что происходит на их территории. То есть в вашем доме. Когда вы закрываете дверь в ванную или туалет, кошка уже не может контролировать ситуацию, что вызывает у питомца дискомфорт. Чтобы уменьшить его любопытство, регулярно по 20 минут в день играйте с ним, а также дайте ему разные игрушки.

Потребность во внимании. Чтобы кошка не ходила за вами всюду, уделяйте ей больше времени. Также поощряйте её, когда она спокойно себя ведёт при закрытой двери. Так питомец поймёт, что это нормально.