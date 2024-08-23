Перечислены причины, по которым ваша кошка может дрожать

Перечислены причины, по которым ваша кошка может дрожатьОб этом важно знать
Холод. Кошки могут испытывать дрожь после купания или долгой прогулки зимой. Особенно это касается животных с короткой шерстью или вообще без неё.
Стресс. Коты очень подвержены этому состоянию. Оно может быть вызвано ремонтом, перестановкой мебели, путешествием или переездом, сменой владельца, появлением в доме нового питомца или ребёнка, визитом незнакомцев, конфликтом с другим животным. При стрессе у кошек расширяются зрачки, у них трясётся всё тело.
Период течки и гона. Нередко в это время проявляется и дрожание.
Болезнь. Дрожание может указывать на то, что питомцу очень больно. Кроме того, на необходимость обратиться к специалисту указывают слабость, апатия, потеря аппетита, отказ от лотка, неприятный запах изо рта, слюнотечение, сильное изменение веса, возбуждённость, изменение режима сна, новые интонации в мяуканьи, стремление спрятаться ото всех, постоянное вылизывание себя или отказ от этих процедур.
Если при дрожании вы замечаете у кошки повышенное слюноотделение, неконтролируемые испражнения, то это уже судороги. При них нужно экстренно идти к ветеринару.