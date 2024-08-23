Перечислены причины, по которым ваша кошка может дрожать

Период течки и гона. Нередко в это время проявляется и дрожание.

Болезнь. Дрожание может указывать на то, что питомцу очень больно. Кроме того, на необходимость обратиться к специалисту указывают слабость, апатия, потеря аппетита, отказ от лотка, неприятный запах изо рта, слюнотечение, сильное изменение веса, возбуждённость, изменение режима сна, новые интонации в мяуканьи, стремление спрятаться ото всех, постоянное вылизывание себя или отказ от этих процедур.

Если при дрожании вы замечаете у кошки повышенное слюноотделение, неконтролируемые испражнения, то это уже судороги. При них нужно экстренно идти к ветеринару.