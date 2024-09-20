Перечислены самые дорогие жидкости в мире

Яд скорпиона. Его высокая стоимость объясняется двумя факторами. Это сложный и опасный процесс добычи яда и его важная роль в медицине. Этот яд активно используют при создании новых лекарств.

Виски Macallan Valerio Adami. Этот напиток был дистиллирован в 1926 году, а потом 60 лет выдерживался в дубовых бочках. Всего выпущено было только 12 таких бутылок, каждую из которых оформили художники Валерио Адами и Питер Блейк. Сегодня точно не известно, сколько из этих бутылок всё ещё целы.

Яд королевской кобры. Литр этого яда стоит 40 тысяч долларов. Добывать его очень сложно и опасно, но он имеет лечебные свойства.