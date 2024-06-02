Перечислены самые милые научные факты о кошках

Подружиться с котом можно, если медленно моргать. Исследование, проведённое университетами Портсмута и Сассекса, показало, что такое поведение имитирует так называемую кошачью улыбку и помогает сформировать связь между человеком и кошкой.

Одна из 10 домашних кошек испытывает тревогу разлуки. Такие питомцы обычно живут в домохозяйствах, где нет женщин или их больше одной. С тревогой из-за разлуки также связаны отсутствие у кошки доступа к игрушкам, отсутствие других животных в доме. Чаще всего при разлуке кошки демонстрировали деструктивное поведение (было у 20 из 30 кошек), чрезмерная вокализация (19 кошек), мочеиспускание в неподходящих местах (18 кошек), агрессивность (11 кошек), возбуждение-тревога (11 кошек) и неуместная дефекация (7 кошек). Депрессия-апатия наблюдалась у 16 кошек из 30.

Кошки действительно любят хозяев. При одомашнивании у котят появились такие особенности, как груминг (уход за шерстью, кожей, когтями и пр.), принесение домой полуживых мышей для импровизированной игры, игровые бои. В сентябре 2019 года учёные обнаружили, что кошки, по-видимому, демонстрируют черты «надёжной привязанности», наблюдаемые у собак, когда доверяют человеку.

Кошки умеют предсказывать грозу. Перед грозой кошка может ощутить внезапное падение атмосферного давления во внутреннем ухе. Также эти питомцы могут чувствовать запах приближающегося дождя или характерный запах озона.