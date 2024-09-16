Перечислены самые распространённые ошибки владельцев кошек

Выбор неправильного питания. Дешёвые корма могут привести к множеству проблем со здоровьем кошки. В том числе к ожирению, болезням зубов, нарушениям работы мочевыводящей системы. Важно читать состав корма перед покупкой, в нём должны быть указаны именно мясо или рыба, а не субпродукты или «продукты мясного или рыбного происхождения». Белка в корме должно быть не менее 35%.

Недостаток внимания к кошачьему туалету. Коты могут отказаться пользоваться лотком, если с ним что-то не так. Например, неприятный наполнитель. На это важно обращать внимание.