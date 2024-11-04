Перечислены самые смертоносные пауки в мире

Австралийский воронковый паук. Это также одно из самых агрессивных и смертоносных существ на Земле. Если укус австралийского воронкового паука не лечить, он может привести к серьёзному заболеванию и смерти.

Бразильский странствующий паук. Длина их тела может достигать 48 мм. Днём они любят прятаться в банановых растениях и могут попасть в партии бананов, которые отправляются в другие части света. У самок яд более токсичен. Их укус может привести к повышению кровяного давления, лихорадке, рвоте, потоотделению и затруднению дыхания. В некоторых случаях он вызывает паралич, остановку дыхания и смерть при отсутствии лечения.

Чилийский паук-отшельник. Его укус приводит к повреждению тканей, которое может заживать месяцами и оставлять видимые шрамы. В очень редких случаях токсины от укуса могут вызвать почечную недостаточность и смерть.

Коричневый паук-отшельник. Обычно этот паук встречается в Северной Америке. Его укус может быть болезненным. Яд может вызвать рвоту и лихорадку, а в очень редких случаях привести к разрыву эритроцитов.

Красноспинный паук. Его укус будет болезненным. Также он приводит к головной боли и тошноте.