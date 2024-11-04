Перечислены самые смертоносные пауки в мире

Перечислены самые смертоносные пауки в миреВот каких видов лучше избегать
Австралийский воронковый паук. Это также одно из самых агрессивных и смертоносных существ на Земле. Если укус австралийского воронкового паука не лечить, он может привести к серьёзному заболеванию и смерти.
Бразильский странствующий паук. Длина их тела может достигать 48 мм. Днём они любят прятаться в банановых растениях и могут попасть в партии бананов, которые отправляются в другие части света. У самок яд более токсичен. Их укус может привести к повышению кровяного давления, лихорадке, рвоте, потоотделению и затруднению дыхания. В некоторых случаях он вызывает паралич, остановку дыхания и смерть при отсутствии лечения.
Чилийский паук-отшельник. Его укус приводит к повреждению тканей, которое может заживать месяцами и оставлять видимые шрамы. В очень редких случаях токсины от укуса могут вызвать почечную недостаточность и смерть.
Коричневый паук-отшельник. Обычно этот паук встречается в Северной Америке. Его укус может быть болезненным. Яд может вызвать рвоту и лихорадку, а в очень редких случаях привести к разрыву эритроцитов.
Красноспинный паук. Его укус будет болезненным. Также он приводит к головной боли и тошноте.
Южная чёрная вдова. Самок можно узнать по характерным красным отметинам на брюшке. Также они гораздо крупнее самцов.
Белохвостый паук. Часто его можно обнаружить в одежде и обуви. Если вас укусил этот паук, ожидайте тошноты, рвоты, неприятной головной боли. Но вообще он питается другими пауками.
Паук коричневая вдова. Укусы этого паука содержат меньше токсинов, чем укусы южной чёрной вдовы. При этом некоторые люди всё равно могут ощутить боль в месте укуса. Также их может начать рвать.
Паук-волк. Обитает он в южной Европе. Такие пауки ведут ночной образ жизни и редко кусают людей. Их яд тоже на особо опасен для нас.
Мышиный паук. Как правило, он неагрессивен. Его яд вызывает головную боль или онемение, но не более того.