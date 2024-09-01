Перечислены самые странные места в космосе и на Земле

Алмазная планета. В 41 световом году от Земли находится звезда 55 Ра́ка, а вокруг неё вращается экзопланета 55 Рака e (Янссен). Чтобы совершить один оборот, этой планете нужно чуть больше 17 часов. Ещё в 2010 году учёные заметили, что у звезды Рака соотношение углерода к кислороду необычно высокое. Если то же самое характерно и для планеты, то специалисты полагают, что на ней углерод в основном будет существовать в форме алмаза. Правда, позже выяснилось, что соотношение углерода к кислороду у Рака e больше, чем у Солнца, но меньше, чем считалось ранее.

Деформированная звезда Вега. Эта звезда настолько яркая, что степень яркости других звёзд измеряется по ней. Но самое странное в Веге — это её форма. Она яйцевидная, а не сферической.

Шаровое скопление NGC 6791. Обычно скопления звёзд делятся на шаровые и рассеянные. Шаровые содержат очень старые звёзды, которые находятся близко друг к другу, а в рассеянных скоплениях очень молодые звёзды, которые разбросаны. При этом скопление NGC 6791 стирает между этими видами границу. В него входят очень старые звёзды, звёзды, богатые металлами, а также типы звёзд, которые обычно не встречаются в шаровых скоплениях.

Области пустоты. Наиболее спорный вид пустоты — суперпустота Эридана. Она представляет собой огромное холодное пятно в космическом микроволновом фоне — реликтовом излучении Большого взрыва.