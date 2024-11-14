Перечислены самые удивительные факты о кактусах

Кактусы не одиночки. На самом деле они зависят от других растений, которые их кормят. Размножение кактусов происходит благодаря опылителям: в зависимости от вида это могут быть пчёлы, птицы, моли, летучие мыши. Также цветы кактусов, плоды и наполненные водой ткани дают пустынным животным пищу и воду. Некоторые дятлы проделывают отверстия в стеблях кактусов, а затем возвращаются туда через год, чтобы жить в них. Гниющие стебли этих растений создают для насекомых и паукообразных убежища.

Они выживают в тропиках и ледяных горах. Некоторые виды кактусов растут и в тропических лесах. Причём на ветвях деревьев. Бывают кактусы, обитающие высоко в Андах, где температура регулярно опускается ниже нуля. Есть даже уникальный вид — лавовый кактус (Brachycereus nesioticus). Его можно встретить только на Галапагосских островах. Он колонизирует сухие потоки лавы.

Таинственный кактус омела. Это единственный вид кактусов, который встречается в африканских тропиках, на Мадагаскаре и Шри-Ланке. Он растёт, свисая с других растений. Остальные же виды можно найти только в Америке.