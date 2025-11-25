Наука и технологии
Опубликовано 25 ноября 2025, 18:00
1 мин.

Перечислены самые высокие телебашни в мире

Всего их десять
В развитии современных городов важную роль играют телебашни. Вот какие из них считаются самыми высокими на сегодня.
© THE GATE

Tokyo Skytree, Япония — 634 м. Она одновременно служит телерадиовышкой, обзорной площадкой, рестораном. Также эта башня считается третьим по высоте сооружением после таких небоскрёбов, как Бурдж-Халифа (828 м) и Merdeka 118 (678,9 м).

Canton Tower, Китай — 600 м. Эта башня тоже отличается многофункциональностью.

CN Tower, Торонто, Канада — 553,3 м. Её строительство завершилось в 1976 году. На сегодня это всё ещё самая высокая свободно стоящая конструкция в Западном полушарии.

Останкинская телебашня, Москва, Россия — 540,1 м. Она была открыта в 1967 году и стала первым сооружением высотой более 500 м.

Oriental Pearl Tower, Китай — 468 м. Эту башню открыли в 1995 году. Она расположена в Шанхае, используется в качестве телевизионной вышки.

© Skyscrapercity

Milad Tower, Иран — 435 м. Эта многофункциональная башня находится в Тегеране.

KL Tower, Малайзия — 421 м. Её открыли в 1995 году. Построена эта башня из бетона.

Tianjin Radio and Television Tower, Китай — 415,2 м. Ещё одна бетонная вышка, открытая 1991 году.

Central Radio and TV Tower, Китай — 405 м. Эту бетонную башню открыли в 1992 году в Пекине.

Zhongyuan Tower, Китай — 388 м. Она построена из стали и была открыта в 2011 году.