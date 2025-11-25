Перечислены самые высокие телебашни в мире

Перечислены самые высокие телебашни в миреВсего их десять
Tokyo Skytree, Япония — 634 м. Она одновременно служит телерадиовышкой, обзорной площадкой, рестораном. Также эта башня считается третьим по высоте сооружением после таких небоскрёбов, как Бурдж-Халифа (828 м) и Merdeka 118 (678,9 м).
Canton Tower, Китай — 600 м. Эта башня тоже отличается многофункциональностью.
CN Tower, Торонто, Канада — 553,3 м. Её строительство завершилось в 1976 году. На сегодня это всё ещё самая высокая свободно стоящая конструкция в Западном полушарии.
Останкинская телебашня, Москва, Россия — 540,1 м. Она была открыта в 1967 году и стала первым сооружением высотой более 500 м.
Oriental Pearl Tower, Китай — 468 м. Эту башню открыли в 1995 году. Она расположена в Шанхае, используется в качестве телевизионной вышки.
Milad Tower, Иран — 435 м. Эта многофункциональная башня находится в Тегеране.
KL Tower, Малайзия — 421 м. Её открыли в 1995 году. Построена эта башня из бетона.
Tianjin Radio and Television Tower, Китай — 415,2 м. Ещё одна бетонная вышка, открытая 1991 году.
Central Radio and TV Tower, Китай — 405 м. Эту бетонную башню открыли в 1992 году в Пекине.
Zhongyuan Tower, Китай — 388 м. Она построена из стали и была открыта в 2011 году.