Перечислены самые высокие телебашни в мире

Tokyo Skytree, Япония — 634 м. Она одновременно служит телерадиовышкой, обзорной площадкой, рестораном. Также эта башня считается третьим по высоте сооружением после таких небоскрёбов, как Бурдж-Халифа (828 м) и Merdeka 118 (678,9 м).

Canton Tower, Китай — 600 м. Эта башня тоже отличается многофункциональностью.

CN Tower, Торонто, Канада — 553,3 м. Её строительство завершилось в 1976 году. На сегодня это всё ещё самая высокая свободно стоящая конструкция в Западном полушарии.

Останкинская телебашня, Москва, Россия — 540,1 м. Она была открыта в 1967 году и стала первым сооружением высотой более 500 м.

Oriental Pearl Tower, Китай — 468 м. Эту башню открыли в 1995 году. Она расположена в Шанхае, используется в качестве телевизионной вышки.