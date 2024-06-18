Перечислены самые ядовитые животные на Земле

Змея Тайпан. Она представляет собой одну из самых опасных и смертоносных змей в Австралии. Всего один укус этой змеи может убить более 100 000 мышей или 100 человек.

Кубомедуза. Источник яда у неё — это щупальца. Яда этой медузы достаточно, чтобы убить сразу 60 человек.

Синекольчатый осьминог. У него смертельный укус, однако перед нападением этот осьминог становится синим. После укуса жертва не может двигаться и дышать. Убить человека он способен за всего 90 минут.

Сколопендра. Она быстро летает и может убивать летучих мышей, которые в два раза больше неё. Её яд приводит к онемению нервной системы, может вызвать сердечный приступ у жертвы.

Бразильский странствующий паук. Если его потревожить, то он не убегает, а становится агрессивным. В яде этого паука содержится химическое вещество, которое вызывает болезненную эрекцию, которая длится часами. Также укус способен привести к дыхательной недостаточности и смерти.