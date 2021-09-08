Перечислены сферы, в которых нейросети заменят людей

Наука и технологии
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Перечислены сферы, в которых нейросети заменят людейУже сейчас они могут создавать картины, тексты и коды
Компания Singularis Lab рассказала в блоге на "Хабре" о том, что научились генерировать за последние годы нейросети.
Автор материала сообщает, что к 2025 году из-за искусственного интеллекта исчезнут 85 миллионов рабочих мест. И это включая творческие виды деятельности. В качестве примера далее перечисляются 4 области, в которых нейросети в будущем способны заменить человека.
- Изобразительное искусство (живопись). Сейчас нейросети могут превращать фотографии и другие изображения в картины (нейросеть Google - Deep Dream, нейросеть "Яндекса"), а также на основе текста создавать картинки (DALL·E). Ещё есть разработка компании Singularis Lab, которая способна назвать стиль и жанр загруженной картины.
- Кинематограф. Сервис "Балабоба" компании "Яндекс" автоматически достраивает тексты. Пользователю нужно лишь ввести начало сценария.
- Журналистика. Кристиан Хаммонд, главный научный сотрудник Narrative Science, уверен, что 90 процентов новостей к 2030 году будет создавать искусственный интеллект. Сейчас существует нейросеть GPT-3, которая используется в России и на Западе. Она формулирует заголовки и может писать целые статьи.
- Программирование. В августе этого года появился конкурент айтишников - нейросеть Codex компании OpenAI. Эта разработка может писать код на разных языках программирования, но лучше всего - на Python. Пока что Codex работает в закрытом бета-тестировании.