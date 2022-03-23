Перечислены страны с лучшим и худшим качеством воздуха

Специалисты швейцарской компании IQAir выяснили, что из 6475 городов только в 222-х среднее качество воздуха соответствует стандарту ВОЗ. Все данные в ходе исследования собирались при помощи наземных станций контроля качества воздуха по всему миру. При этом информация поступала в режиме реального времени.

Согласно требованиям Всемирной организации здравоохранения, средние значения опасных частиц PM2,5 в воздухе не должны быть выше 5 микрограммов на кубический метр в год. Анализ всех данных показал, что государством с самым грязным воздухом оказалась Бангладеш, а самой загрязнённой столицей - Нью-Дели (Индия). Вслед за Бангладеш идут такие страны, как Чад, Пакистан, Таджикистан, Индия, Оман, Кыргызстан, Бахрейн, Ирак, Непал. При этом уровень загрязнения воздуха в Индии, Бангладеш, Пакистане оказался выше нормы в 10 раз.