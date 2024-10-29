Перечислены вещи, которые никогда нельзя выбрасывать в измельчитель отходов в раковине

Перечислены вещи, которые никогда нельзя выбрасывать в измельчитель отходов в раковинеИначе вы столкнётесь с засорами
Вот самые популярные причины засоров.
Яичная скорлупа. У измельчителей мусора на самом деле нет лезвий. Поэтому скорлупа будет просто скапливаться в трубах.
Жир. Когда вы выливаете его, он затвердевает и остаётся в трубах. Это приводит к засорам.
Паста и рис. Если они какое-то время постоят в воде, то превратятся в жижу и засорят слив.
Цитрусовая кожура. Она не будет полностью пережёвана и может вызвать засоры.
Семена. Они довольно маленькие, но при этом твёрдые. Из-за них утилизатор может просто заклинить.
Волокнистая пища. Нельзя бросать в измельчитель отходов сельдерей, спаржу, кукурузную шелуху, ревень, артишоки или что-то с большим количеством волокнистых нитей.
Кожа птицы. Её лучше выбросить в мусорное ведро.
Кофейная гуща. Как правило, она плотная и тяжёлая, что может привести к засорам.
Орехи. Они тоже могут засорить слив.
Корм для домашних животных. Он содержит комбинацию маслянистых, жирных, липких или волокнистых ингредиентов, которые плохо влияют на трубы.