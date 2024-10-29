Перечислены вещи, которые никогда нельзя выбрасывать в измельчитель отходов в раковине

Вот самые популярные причины засоров.

Яичная скорлупа. У измельчителей мусора на самом деле нет лезвий. Поэтому скорлупа будет просто скапливаться в трубах.

Жир. Когда вы выливаете его, он затвердевает и остаётся в трубах. Это приводит к засорам.

Паста и рис. Если они какое-то время постоят в воде, то превратятся в жижу и засорят слив.

Цитрусовая кожура. Она не будет полностью пережёвана и может вызвать засоры.

Семена. Они довольно маленькие, но при этом твёрдые. Из-за них утилизатор может просто заклинить.