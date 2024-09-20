Перечислены вещи, которые очень не любят кошки

Перечислены вещи, которые очень не любят кошкиОб этом важно знать их хозяевам
Редкие приёмы пищи. Кошки едят часто, но понемногу. Лучше всего кормить их три раза в день, по требованию либо дать им постоянный доступ к пище.
"Грязный" туалет. Лоток нужно чистить каждый день, а ещё лучше — после каждого его посещения питомцем.
Шумы. Коты способны воспринимать звуки в диапазоне от 45 до 64 000 Гц, а люди — от 20 до 20 000 Гц. Особенно не нравятся этим питомцам высокочастотные звуки.
Резкие ароматы. У кошек обонятельных рецепторов намного больше, чем у людей: от 20 до 2000 миллионов. Поэтому им неприятны запахи бензина, цитрусовых, эфирных масел.
Нарушение привычного образа жизни. Это касается ремонта, переезда, перестановки мебели или изменения распорядка.
Нарушение личного пространства. Именно поэтому кошки часто не любят детей или тех, кто пытается их всё время потискать.
Ношение одежды. На самом деле одежда вызывает у котов стресс и дискомфорт.