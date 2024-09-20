Перечислены вещи, которые очень не любят кошки

Редкие приёмы пищи. Кошки едят часто, но понемногу. Лучше всего кормить их три раза в день, по требованию либо дать им постоянный доступ к пище.

"Грязный" туалет. Лоток нужно чистить каждый день, а ещё лучше — после каждого его посещения питомцем.

Шумы. Коты способны воспринимать звуки в диапазоне от 45 до 64 000 Гц, а люди — от 20 до 20 000 Гц. Особенно не нравятся этим питомцам высокочастотные звуки.

Резкие ароматы. У кошек обонятельных рецепторов намного больше, чем у людей: от 20 до 2000 миллионов. Поэтому им неприятны запахи бензина, цитрусовых, эфирных масел.