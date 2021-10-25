Перечислены восемь лучших российских автоматов

Перечислены восемь лучших российских автоматовСреди них, конечно, и АК-47
В подборку от militaryarms.ru вошли самые популярные модели автоматов. Всего - восемь разновидностей оружия.
1. АК-47 и АКМ
Автомат Калашникова образца 1947 года создавался с целью использования в нём патрона 7,62*39 миллиметрового калибра. Затем модель пережила несколько изменений, и в 1949 году на вооружение поступил АК-47. В 1959 году появился ещё один, более усовершенствованный вариант - АКМ. Сейчас это оружие применяется в более чем 100 странах.
2. АН-94 «Абакан»
Над его созданием специалисты стали трудиться в 80-е годы XX века. Приняли на вооружение его в России в 1994 году. Из особенностей модели - при стрельбе ствол отходит назад и отдача уменьшается. Первые два выстрела у него совершаются со скоростью 1 800 в минуту, а следующие - 600 в минуту.
3. АЕК-971
Разрабатываться начал в 1967 году. В нём используются снаряды 5,45*39 миллиметров, также оружие обеспечивает меньшую отдачу. Во время стрельбы благодаря специальному балансиру автомат перемещается вперёд и компенсирует таким образом отдачу.
4. АС «Вал»
Бесшумный карабин. Время его создания - 80-е годы. В качестве образца модели была выбрана снайперская винтовка «Винторез». АС «Вал» способен пробивать средства индивидуальной защиты на расстоянии до 400 метров: для этого используются особые дозвуковые снаряды 9*39 миллиметров СП-5 и СП-6.
5. АК-12 и АК-15
АК-12 начал разрабатываться в 2011 году для участия в конкурсе «Ратник», а А15 стал усовершенствованной версией этой модели. Вообще это оружие призвано заменить старое поколение автоматов. Кроме того, к ним можно присоединять магазины от автоматов других поколений.
6. АМ-17
Эта модель была создана в 2017 году как замена АКС-74У. Все элементы у него находятся на пластине, благодаря чему вес автомата уменьшился. Кроме этого, снизить массу помогло добавление в состав материала оружия полимеров. Используется этот автомат в специальных подразделениях правоохранительных органов. Есть и версия этого оружия с встроенным глушителем - АМБ-17.
7. СР3М «Вихрь»
Сконструирована эта модель автомата была в 1994 году. За основу инженеры взяли АС «Вал». Получился довольно лёгкий автомат (2,4 кг), который может поражать противника на расстоянии до 200 м. Пули, которые здесь используются (СП-6 9х39мм), позволяют пробивать самые прочные бронежилеты при нахождении на расстоянии 50 м от цели.
Автомат СР-3М часто применяется в спецподразделениях Минобороны РФ. Из отличий от оригинальной версии у него высокая эргономичность, возможность установки глушителя, металлических магазинов, оптики. Ещё у этой модели небольшие габариты, складной рамочный приклад и новое цевье.
8. Карабин «Сарыч»
Его создателем является Александр Шевченко. В оружии используется патрон .308 Win. Также карабин сконструирован по системе булл-пап, имеет компактную ствольную коробку с минимальным выдвигом затвора. У него необычный внешний вид, а также он может похвастаться современными функциями: возможностью установить новейшие прицелы, прикладом с подставками для плеча и щёк, замаскированными сошками. Ещё его можно использовать как винтовку и как пулемёт благодаря сменным стволам.