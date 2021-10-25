Перечислены восемь лучших российских автоматов

7. СР3М «Вихрь»

Сконструирована эта модель автомата была в 1994 году. За основу инженеры взяли АС «Вал». Получился довольно лёгкий автомат (2,4 кг), который может поражать противника на расстоянии до 200 м. Пули, которые здесь используются (СП-6 9х39мм), позволяют пробивать самые прочные бронежилеты при нахождении на расстоянии 50 м от цели.

Автомат СР-3М часто применяется в спецподразделениях Минобороны РФ. Из отличий от оригинальной версии у него высокая эргономичность, возможность установки глушителя, металлических магазинов, оптики. Ещё у этой модели небольшие габариты, складной рамочный приклад и новое цевье.