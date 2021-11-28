Передаются ли вкусовые предпочтения по наследству

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Передаются ли вкусовые предпочтения по наследствуОтвечают учёные
От чего зависит, какие продукты мы любим, а какие нет? Исследователи выяснили, что частично - от наших генов.
Согласно результатам исследований, в ходе которых учёные наблюдали за однояйцевыми близнецами, и опросам, гены человека связаны с обонянием, вкусом и центрами вознаграждения в мозге. К примеру, кориандр имеет мыльный вкус за счёт гена рецептора запаха OR6AS, который был унаследован, а если вы любите бекон, то в этом «виноват» вариант гена CNTN5. Поэтому да, предпочтения действительно могут передаваться по наследству.
Хотя в целом нужно сказать, что на вкусовые предпочтения влияют не только генетические особенности. В целом человек предрасположен относиться к горьким веществам с подозрением, однако если он открывает для себя в них какие-то полезные свойства (в кофе, шоколаде и т.п.), то способен даже полюбить эти продукты.
Источник: BBC Science Focus Magazine