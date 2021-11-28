Передаются ли вкусовые предпочтения по наследству

Хотя в целом нужно сказать, что на вкусовые предпочтения влияют не только генетические особенности. В целом человек предрасположен относиться к горьким веществам с подозрением, однако если он открывает для себя в них какие-то полезные свойства (в кофе, шоколаде и т.п.), то способен даже полюбить эти продукты.