Персы, сиамские кошки и другие: названы породы, которые рождены для охоты за мышами

Опубликовано 23 декабря 2024, 07:301 мин.
Персы, сиамские кошки и другие: названы породы, которые рождены для охоты за мышамиОбязательно к ним присмотритесь
Если для вас важно, чтобы кошка ловила мышей и других грызунов, то обратите внимание на следующие породы.
Персидская кошка. Эта порода отличается наблюдательностью, высоким интеллектом. Однако за густой шерстью этих питомцев нужно ухаживать.
Абиссинская кошка. Они игривы, любознательны, обладают сильным характером. Ухаживать за ними также очень просто.
Бенгальская кошка. Такие кошки любят воду, играть, очень энергичны.
Мейн-кун. Они дружелюбны и умеют ладить с людьми. При этом их шесть требует постоянного ухода.
Сиамская кошка. Отличаются такие питомцы преданностью хозяевам, разговорчивостью.