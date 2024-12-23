Наука и технологии
Опубликовано 23 декабря 2024, 07:30
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Персы, сиамские кошки и другие: названы породы, которые рождены для охоты за мышами

Обязательно к ним присмотритесь
Если для вас важно, чтобы кошка ловила мышей и других грызунов, то обратите внимание на следующие породы.
Персы, сиамские кошки и другие: названы породы, которые рождены для охоты за мышами
© Claudio Herrera

Персидская кошка. Эта порода отличается наблюдательностью, высоким интеллектом. Однако за густой шерстью этих питомцев нужно ухаживать.

Абиссинская кошка. Они игривы, любознательны, обладают сильным характером. Ухаживать за ними также очень просто.

Бенгальская кошка. Такие кошки любят воду, играть, очень энергичны.

Персы, сиамские кошки и другие: названы породы, которые рождены для охоты за мышами
© YandexART

Мейн-кун. Они дружелюбны и умеют ладить с людьми. При этом их шесть требует постоянного ухода.

Сиамская кошка. Отличаются такие питомцы преданностью хозяевам, разговорчивостью.