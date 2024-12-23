Персы, сиамские кошки и другие: названы породы, которые рождены для охоты за мышами

Персидская кошка. Эта порода отличается наблюдательностью, высоким интеллектом. Однако за густой шерстью этих питомцев нужно ухаживать.

Абиссинская кошка. Они игривы, любознательны, обладают сильным характером. Ухаживать за ними также очень просто.

Бенгальская кошка. Такие кошки любят воду, играть, очень энергичны.