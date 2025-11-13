Наука и технологии
Опубликовано 13 ноября 2025, 16:30
1 мин.

Плотины бобров и не только: названы самые необычные жилища животных

Они тоже могут создавать настоящие архитектурные чудеса
Некоторые животные от природы "строители". Они конструируют такие "дома", которые людям создать почти невозможно. Вот несколько примеров.
© Harald Süpfle

Бобры. Их дома представляют собой куполообразные постройки до 2 м в высоту и с вентиляционным отверстием сверху. Внутри такого жилища находится сухая комната, которую утепляют травой и стружками.

Муравьи-портные. Гнёзда таких муравьёв висят деревьях из сплетённых листьев.

Барсуки. Их жилища - это целая система туннелей, длина которых может составлять до 300 метров. В них есть многочисленные входы, камеры, "спальни". Некоторые такие дома даже передаются по наследству.

© Tjustorparn

Общественные ткачи. Их гнёзда представляют собой нечто вроде огромных многоквартирных домов, которые занимают целое дерево. В такой "многоэтажке" может обитать до 400 птиц.

Термиты. Они способны возводить башни высотой до 8 метров. Внутри них находятся вентиляция, каналы, воздушные шахты.