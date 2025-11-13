Плотины бобров и не только: названы самые необычные жилища животных

Бобры. Их дома представляют собой куполообразные постройки до 2 м в высоту и с вентиляционным отверстием сверху. Внутри такого жилища находится сухая комната, которую утепляют травой и стружками.

Муравьи-портные. Гнёзда таких муравьёв висят деревьях из сплетённых листьев.

Барсуки. Их жилища - это целая система туннелей, длина которых может составлять до 300 метров. В них есть многочисленные входы, камеры, "спальни". Некоторые такие дома даже передаются по наследству.