Плотины бобров и не только: названы самые необычные жилища животных

Плотины бобров и не только: названы самые необычные жилища животныхОни тоже могут создавать настоящие архитектурные чудеса
Бобры. Их дома представляют собой куполообразные постройки до 2 м в высоту и с вентиляционным отверстием сверху. Внутри такого жилища находится сухая комната, которую утепляют травой и стружками.
Муравьи-портные. Гнёзда таких муравьёв висят деревьях из сплетённых листьев.
Барсуки. Их жилища - это целая система туннелей, длина которых может составлять до 300 метров. В них есть многочисленные входы, камеры, "спальни". Некоторые такие дома даже передаются по наследству.
Общественные ткачи. Их гнёзда представляют собой нечто вроде огромных многоквартирных домов, которые занимают целое дерево. В такой "многоэтажке" может обитать до 400 птиц.
Термиты. Они способны возводить башни высотой до 8 метров. Внутри них находятся вентиляция, каналы, воздушные шахты.