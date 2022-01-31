Почему 25-летние и 50-летние люди не понимают друг друга: отвечают учёные

Также оба поколения работали одинаковое количество времени. Но мужчины работали дольше, так как женщины чаще всего работали неполный день. Также представители поколения X чаще имели собственный дом и заводили детей.

Миллениалы мужского пола на 18 минут меньше, согласно отчёту, проводили перед телевизором, чем мужчины поколения X. Также в среднем ежедневно больше миллениалов занималось спортом, отдыхало по сравнению с представителями поколения X.

Кроме того, Эми Ротье, которая относится к поколению X, призналась, что в 23-38 лет в основном тратила свободное время на заботу о детях. В то же время 20-летняя Хелен Роттье отмечает, что если у неё и будут дети, то очень нескоро. Прежде всего девушка хочет построить карьеру. По поводу собственного дома с лужайкой Хелен говорит, что сейчас ей это совсем не нужно.

Различия в образе жизни и повседневных занятиях и могут быть причиной того, что старшее поколение не понимает более молодое.