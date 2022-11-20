Почему акулы не нападают на людей в Чёрном море

В Чёрном море живёт акула черноморский катран. Этот хищник считается безопасным для человека. Другая разновидность акулы, которая тоже не совсем типична, - это мелкопятнистая, или обыкновенная кошачья, акула. И она тоже не опасна для людей.

Одна из причин, почему опасные хищники не обитают в Чёрном море, - это активное судоходство на этой территории. Акулы сами по себе на самом деле пугливые рыбы.