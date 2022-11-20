Наука и технологии
18:06, 20 ноября 2022
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Почему акулы не нападают на людей в Чёрном море

Есть несколько причин

В Чёрном море можно купаться, не опасаясь, что рядом будет проплывать акула. Вообще эти хищники там плавают, но на людей всё же не нападают. Почему так?

Почему акулы не нападают на людей в Чёрном море

В Чёрном море живёт акула черноморский катран. Этот хищник считается безопасным для человека. Другая разновидность акулы, которая тоже не совсем типична, - это мелкопятнистая, или обыкновенная кошачья, акула. И она тоже не опасна для людей.

Одна из причин, почему опасные хищники не обитают в Чёрном море, - это активное судоходство на этой территории. Акулы сами по себе на самом деле пугливые рыбы.

Почему акулы не нападают на людей в Чёрном море

Другая причина этого явления - слишком низкая температура воды. К примеру, для проживания белой акулы температура должна быть +18 градусов по Цельсию или выше.

Наконец, акулам может просто не подходить состав воды в Чёрном море. В этом море довольно мало соли и больше сероводорода, чем в остальных морях. По этой причине никаких морских существ на глубине 150 м или ниже в Чёрном море нет, соответственно, акулам питаться тоже нечем.

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