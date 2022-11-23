Почему альпинисты надевают тёмные очки

Почему альпинисты надевают тёмные очкиНа это влияют несколько факторов
Задумывались ли вы, почему для альпинизма используются очки именно с тёмными стёклами? Существует целый ряд причин, объясняющих такую особенность.
Есть два фактора, из-за которых альпинистам приходится носить очки с тёмными стёклами.
Первый - ультрафиолетовое излучение. Чем больше высота, на которую поднимается человек, тем это излучение сильнее. Причём каждые 1000 метров - где-то на 10 %. Правда, защищают альпиниста в этом случае не только очки. Это может быть закрытая одежда или солнцезащитный крем.
Причём надевают очки и в пасмурную погоду. Связано это с тем, что в горах облака не защищают от солнечного излучения. Не защищает полностью от него и туман. Особенно важно быть в очках на участках со снегом, так как снег способен отражать минимум 80 % радиации.
Второй фактор - это снежная слепота. Свет, который отражается от снега, влияет на зрение. Без очков он может способствовать развитию светобоязни, слезотечению, ослеплению, воспалению слизистой глаз. При этом у человека начинают болеть и глаза, и мышцы лица.