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Почему американцы боятся автоматов с едой и напитками больше, чем белых акул

Вот чем опасны такие устройства
Из-за фильма «Челюсти» многие люди стали бояться белых акул, в том числе и жители США. Но как только эта картина утратила популярность, появился другой «враг» американцев - торговый автомат.
Почему американцы боятся автоматов с едой и напитками больше, чем белых акул

Пользователь портала iXBT.com отмечает, что автоматы с напитками и едой созданы были с одной только целью: чтобы обеспечить людям быстрый доступ к различным продуктам. Тем не менее временами случаются ситуации, когда продукт нужный продукт застревает в автомате. Первое, что в этом случае вам может прийти в голову, - потрясти аппарат. Но это на самом деле очень опасно.

В период с 1978 по 1995 год в Америке погибли из-за таких торговых автоматов 37 человек. Произошло это из-за того, что они пытались получить свою еду и трясли устройство. В итоге автоматы просто падали на них. Причём 37 человек - это примерно по два умерших в год.

Почему американцы боятся автоматов с едой и напитками больше, чем белых акул

А что насчёт белых акул? За то же время из-за них погибло 1,4 человека. Сейчас же число жертв стало ещё меньше: 0,4 в год (об этом пишет журнал National Geographic). Согласно статистике, один человек погибает от белой акулы примерно раз в два года.

В то же время количество людей, которые умерли из-за упавших на них торговых автоматов, только растёт. В 2015 году стало известно, что из-за этого погибают уже четыре человека в год.

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