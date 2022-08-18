Почему американцы боятся автоматов с едой и напитками больше, чем белых акул

Пользователь портала iXBT.com отмечает, что автоматы с напитками и едой созданы были с одной только целью: чтобы обеспечить людям быстрый доступ к различным продуктам. Тем не менее временами случаются ситуации, когда продукт нужный продукт застревает в автомате. Первое, что в этом случае вам может прийти в голову, - потрясти аппарат. Но это на самом деле очень опасно.

В период с 1978 по 1995 год в Америке погибли из-за таких торговых автоматов 37 человек. Произошло это из-за того, что они пытались получить свою еду и трясли устройство. В итоге автоматы просто падали на них. Причём 37 человек - это примерно по два умерших в год.