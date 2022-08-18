Почему американцы боятся автоматов с едой и напитками больше, чем белых акул

Почему американцы боятся автоматов с едой и напитками больше, чем белых акулВот чем опасны такие устройства
Пользователь портала iXBT.com отмечает, что автоматы с напитками и едой созданы были с одной только целью: чтобы обеспечить людям быстрый доступ к различным продуктам. Тем не менее временами случаются ситуации, когда продукт нужный продукт застревает в автомате. Первое, что в этом случае вам может прийти в голову, - потрясти аппарат. Но это на самом деле очень опасно.
В период с 1978 по 1995 год в Америке погибли из-за таких торговых автоматов 37 человек. Произошло это из-за того, что они пытались получить свою еду и трясли устройство. В итоге автоматы просто падали на них. Причём 37 человек - это примерно по два умерших в год.
А что насчёт белых акул? За то же время из-за них погибло 1,4 человека. Сейчас же число жертв стало ещё меньше: 0,4 в год (об этом пишет журнал National Geographic). Согласно статистике, один человек погибает от белой акулы примерно раз в два года.
В то же время количество людей, которые умерли из-за упавших на них торговых автоматов, только растёт. В 2015 году стало известно, что из-за этого погибают уже четыре человека в год.