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Почему астероид Оумуамуа может быть не астероидом, а космическим кораблём: три аргумента

Объясняет «Лайф»
Впервые астероид Оумуамуа обнаружили на снимках в 2017 году. Тогда он находился от Земли на расстоянии в 200 миллионов километров, а сейчас - ещё дальше. Тем не менее учёные полагают, что этот объект может оказаться вовсе не астероидом. Подробнее - в материале.
Почему астероид Оумуамуа может быть не астероидом, а космическим кораблём: три аргумента

Учёным на сегодняшний день удалось выяснить, откуда вообще прилетел астероид Оумуамуа. Считается, что это регион, где расположена звезда Вега из созвездия Лиры. В то же время, по мнению экспертов, вполне возможно, что блуждает данный объект уже сотни миллионов лет по галактике Млечный Путь, а это значит, что и прибыть он мог из другого места. Ведь даже 300 тысяч лет назад Вега находилась не там, где сейчас.

На данный момент, как отмечает автор, находится Оумуамуа за орбитой Нептуна. В телескоп этот астероид увидеть уже нельзя. Предполагается, однако, что летит сейчас данный объект к созвездию Пегаса.

Но почему же учёные полагают, что Оумуамуа может в итоге оказаться не астероидом? Есть три причины этого.

Во-первых, этот объект отличается сильной вытянутостью. В длину он примерно 400 метров, в ширину - 40 метров. При этом по мере передвижения вокруг своей оси он становится более или менее ярким, причём эта яркость уменьшается и увеличивается в 10 раз. Ничего подобного с другими астероидами ещё не происходило.

Почему астероид Оумуамуа может быть не астероидом, а космическим кораблём: три аргумента

Во-вторых, вокруг объекта нет никакого «облака». Специалисты считают, что сам по себе этот объект должен отличаться твёрдостью, содержать горные породы и/или металлы, а льда при этом в его составе быть не должно.

В-третьих, в 2018 году оказалось, что объект начал двигаться быстрее. Причём исследователи так и не смогли определить, что именно способствовало этому. Предполагается лишь, что это мог быть солнечный ветер, но из-за большой массы объекта это кажется сомнительным. Ещё одно предположение - возможно, это был выброс газа.

Убедиться в том, что правда из этого, а что нет, можно будет в 2056 году.

Источник: Лайф
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