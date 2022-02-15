Почему астероид Оумуамуа может быть не астероидом, а космическим кораблём: три аргумента

Почему астероид Оумуамуа может быть не астероидом, а космическим кораблём: три аргументаОбъясняет «Лайф»
Учёным на сегодняшний день удалось выяснить, откуда вообще прилетел астероид Оумуамуа. Считается, что это регион, где расположена звезда Вега из созвездия Лиры. В то же время, по мнению экспертов, вполне возможно, что блуждает данный объект уже сотни миллионов лет по галактике Млечный Путь, а это значит, что и прибыть он мог из другого места. Ведь даже 300 тысяч лет назад Вега находилась не там, где сейчас.
На данный момент, как отмечает автор, находится Оумуамуа за орбитой Нептуна. В телескоп этот астероид увидеть уже нельзя. Предполагается, однако, что летит сейчас данный объект к созвездию Пегаса.
Но почему же учёные полагают, что Оумуамуа может в итоге оказаться не астероидом? Есть три причины этого.
Во-первых, этот объект отличается сильной вытянутостью. В длину он примерно 400 метров, в ширину - 40 метров. При этом по мере передвижения вокруг своей оси он становится более или менее ярким, причём эта яркость уменьшается и увеличивается в 10 раз. Ничего подобного с другими астероидами ещё не происходило.
Во-вторых, вокруг объекта нет никакого «облака». Специалисты считают, что сам по себе этот объект должен отличаться твёрдостью, содержать горные породы и/или металлы, а льда при этом в его составе быть не должно.
В-третьих, в 2018 году оказалось, что объект начал двигаться быстрее. Причём исследователи так и не смогли определить, что именно способствовало этому. Предполагается лишь, что это мог быть солнечный ветер, но из-за большой массы объекта это кажется сомнительным. Ещё одно предположение - возможно, это был выброс газа.
Убедиться в том, что правда из этого, а что нет, можно будет в 2056 году.