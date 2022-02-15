Почему астероид Оумуамуа может быть не астероидом, а космическим кораблём: три аргумента

Учёным на сегодняшний день удалось выяснить, откуда вообще прилетел астероид Оумуамуа. Считается, что это регион, где расположена звезда Вега из созвездия Лиры. В то же время, по мнению экспертов, вполне возможно, что блуждает данный объект уже сотни миллионов лет по галактике Млечный Путь, а это значит, что и прибыть он мог из другого места. Ведь даже 300 тысяч лет назад Вега находилась не там, где сейчас.

На данный момент, как отмечает автор, находится Оумуамуа за орбитой Нептуна. В телескоп этот астероид увидеть уже нельзя. Предполагается, однако, что летит сейчас данный объект к созвездию Пегаса.

Но почему же учёные полагают, что Оумуамуа может в итоге оказаться не астероидом? Есть три причины этого.

Во-первых, этот объект отличается сильной вытянутостью. В длину он примерно 400 метров, в ширину - 40 метров. При этом по мере передвижения вокруг своей оси он становится более или менее ярким, причём эта яркость уменьшается и увеличивается в 10 раз. Ничего подобного с другими астероидами ещё не происходило.