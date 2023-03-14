Почему автомобильные шины именно чёрного цвета, а не какого-то другого

Почему автомобильные шины именно чёрного цвета, а не какого-то другогоХотя на самом деле существуют и другие цвета шин
Если вы увлекаетесь техникой, то, возможно, задавались вопросом, почему шины на машинах и мотоциклах всегда чёрные. На самом деле автопроизводители пытались создать шины другого цвета, но этот эксперимент был неудачным.
Фото: Toyo Tires
Материал, из которого изготавливают шины, на самом деле молочно-белого цвета. Создаётся он из синтетического каучука, смешанного с соком каучукового дерева. Но чёрным шины в итоге становятся не потому, что так они выглядят привлекательнее.
Резиновые шины созданы были в 1895 году. Однако проблема заключалась в том, что они были белого цвета. Когда они нагревались, то становились липкими и мягкими, а когда остывали - вновь жёсткими.
The Drive
В итоге шины приобрели чёрный цвет за счёт сажи. Сейчас этот пигмент просто добавляется в производственный процесс. В итоге шины остаются эластичными и прочными под нагрузкой. Кроме того, углеродная сажа защищает шины от ультрафиолета, который делает резину хрупкой и разрушает её.
Если бы сажи не было бы, то шины изнашивались бы очень быстро. Поэтому и шины в различных видах транспорта устанавливают чёрного цвета.