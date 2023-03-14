Почему автомобильные шины именно чёрного цвета, а не какого-то другого

Материал, из которого изготавливают шины, на самом деле молочно-белого цвета. Создаётся он из синтетического каучука, смешанного с соком каучукового дерева. Но чёрным шины в итоге становятся не потому, что так они выглядят привлекательнее.

Резиновые шины созданы были в 1895 году. Однако проблема заключалась в том, что они были белого цвета. Когда они нагревались, то становились липкими и мягкими, а когда остывали - вновь жёсткими.