Почему бетонные заборы с ромбиками стали так популярны

Шумовой барьер . Таким образом ограждают предприятия, производящие много шума, от городской застройки. Схожие выступы, но меньшего размера и из другого материала, устанавливают в студиях звукозаписи, безэховых камерах.

Простота и доступность. Одна секция подобной плиты стоит меньше 10 тысяч рублей. При этом делают такие плиты из качественного бетона, который хорошо переносит морозы и может служить до 70 лет.