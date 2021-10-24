Почему Bitcoin снова подорожал

Почему Bitcoin снова подорожалИ что ждёт рынок дальше
Как сообщает The Conversation, после открытия биржевого фонда (ETF) 19 октября биткоин начал расти. Криптовалюта стала продаваться по рекордным 66 975 долларов. Продажа биткоина началась с 40 долларов за акцию, в результате к концу дня цена повысилась на 5 процентов, а сумма активов составила около 570 миллионов долларов. Фонд под названием ProShares Bitcoin Strategy ETF (сокращённо BITO) стал вторым по объёмам торгов новым ETF за всю историю (первое место занимает компания BlackRock).
Часть людей относится к биткоину с подозрением из-за его связи с преступностью. Однако последние отчёты указывают на уменьшение количества таких случаев.
Эрик Балчунас, старший аналитик Bloomberg, вовсе не был удивлён повышением стоимости биткоина. Он сказал, что запуск нового фонда - событие, которое позволит привлечь внимание к рынку криптовалют и подчеркнёт его легитимность.
Другие инвестиционные фонды точно будут впечатлены успехом BITO. Также, вероятно, несколько поставщиков ETF запустят свои биткоин-ETF в последующие дни после дебюта ProShares, в том числе это будут Invesco, VanEck, Valkyrie and Galaxy Digital.