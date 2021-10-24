Почему Bitcoin снова подорожал

Как сообщает The Conversation, после открытия биржевого фонда (ETF) 19 октября биткоин начал расти. Криптовалюта стала продаваться по рекордным 66 975 долларов. Продажа биткоина началась с 40 долларов за акцию, в результате к концу дня цена повысилась на 5 процентов, а сумма активов составила около 570 миллионов долларов. Фонд под названием ProShares Bitcoin Strategy ETF (сокращённо BITO) стал вторым по объёмам торгов новым ETF за всю историю (первое место занимает компания BlackRock).

Часть людей относится к биткоину с подозрением из-за его связи с преступностью. Однако последние отчёты указывают на уменьшение количества таких случаев.