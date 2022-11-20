Почему болото затягивает животных и людей на дно

Трясина представляет собой пример неньютоновской Бингамовской жидкости. Она напоминает майонез, масляную краску или зубную пасту. Такая жидкость отличается от обычной (например, от воды) тем, что до достижения предела текучести она ведёт себя как твёрдое тело.

Кроме того, в случае с трясиной можно говорить только о перепогружении и недопогружении. Если вес какого-либо объекта будет небольшим для именно трясины, то этот объект просто будет лежать на её поверхности. В ином случае его начнёт «засасывать», то есть произойдёт перепогружение.

Затягивает в болото людей также из-за движения. Причина заключается в том, что в трясине любое движение повышает давление на опору и только провоцирует перепогружение. Поэтому и выбраться из трясины самостоятельно почти невозможно.