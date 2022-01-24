Почему большинство растений растут прямо

Правда, бывают особые виды растений, которые растут, изгибаясь при этом. Они отличаются тем, что растут медленно и как бы перемещаются поближе к свету.

Некоторые растения растут не прямо по другим причинам. К примеру, клубника растёт ближе к земле, чтобы выпустить побеги. Бывают растения вроде плюща, которые растут в виде лиан, обвивающих стены. Таким образом листья плюща получают больше света, но используют для этого другой «маршрут».