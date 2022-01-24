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Почему большинство растений растут прямо

Объясняет биолог
Многие растения растут прямо, то есть вверх. Но почему именно таким образом? На этот вопрос отвечает эксперт издания The Conversation.
Почему большинство растений растут прямо

Растения тянутся к свету. Свет им необходим для осуществления фотосинтеза - жизненно важного процесса. Поэтому если солнечный свет находится над растениями, то и тянуться, расти они будут прямо.

Почему большинство растений растут прямо

Правда, бывают особые виды растений, которые растут, изгибаясь при этом. Они отличаются тем, что растут медленно и как бы перемещаются поближе к свету.

Некоторые растения растут не прямо по другим причинам. К примеру, клубника растёт ближе к земле, чтобы выпустить побеги. Бывают растения вроде плюща, которые растут в виде лиан, обвивающих стены. Таким образом листья плюща получают больше света, но используют для этого другой «маршрут».

Источник: The Conversation
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