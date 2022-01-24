Почему большинство растений растут прямо

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Почему большинство растений растут прямоОбъясняет биолог
Многие растения растут прямо, то есть вверх. Но почему именно таким образом? На этот вопрос отвечает эксперт издания The Conversation.
Растения тянутся к свету. Свет им необходим для осуществления фотосинтеза - жизненно важного процесса. Поэтому если солнечный свет находится над растениями, то и тянуться, расти они будут прямо.
Правда, бывают особые виды растений, которые растут, изгибаясь при этом. Они отличаются тем, что растут медленно и как бы перемещаются поближе к свету.
Некоторые растения растут не прямо по другим причинам. К примеру, клубника растёт ближе к земле, чтобы выпустить побеги. Бывают растения вроде плюща, которые растут в виде лиан, обвивающих стены. Таким образом листья плюща получают больше света, но используют для этого другой «маршрут».
Источник: The Conversation