Почему быть киборгом не так уж и круто: вот какие проблемы вас ждут

По мнению пользователя портала iXBT.com, если человек станет киборгом, то возникнут несколько проблем.

Первая - физическая составляющая. Различные протезы теоретически могут сломать вам кости или же сломаться сами. И потенциально вы можете оказаться в худшем положении, чем до этого. Кроме того, тело человека имеет тенденцию отвергать всё, что не создано им самим.

Далее, ваше тело может быть взломано хакерами. Ведь ни одну систему нельзя защитить на 100%. И если кто-то завладеет вашими конечностями, то вы будете ему в любом случае подчиняться.