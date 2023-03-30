Почему быть киборгом не так уж и круто: вот какие проблемы вас ждут

Почему быть киборгом не так уж и круто: вот какие проблемы вас ждутХотя наверняка вы представляли уже такое будущее
Сейчас кажется, что превращение людей в киборгов - неизбежность. Но какие последствия у этого могут быть?
Фото: iXBT.com
По мнению пользователя портала iXBT.com, если человек станет киборгом, то возникнут несколько проблем.
Первая - физическая составляющая. Различные протезы теоретически могут сломать вам кости или же сломаться сами. И потенциально вы можете оказаться в худшем положении, чем до этого. Кроме того, тело человека имеет тенденцию отвергать всё, что не создано им самим.
Далее, ваше тело может быть взломано хакерами. Ведь ни одну систему нельзя защитить на 100%. И если кто-то завладеет вашими конечностями, то вы будете ему в любом случае подчиняться.
Ещё одна проблема состоит в том, что бионические части тела со временем устаревают. Как и все технологии. И если компания, которая установила ту или иную часть тела, закроется, то непонятно, что вы будете делать дальше. Ну или организация может сократить поддержку, которую предлагает пользователям, из-за финансовых проблем.
А ещё есть юридические проблемы. Например, непонятно, как нынешние законы будут работать по отношению к медицинским устройствам. Особенно те, которые связаны с ремонтом.