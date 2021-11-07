Почему человечество верит в теории заговора

Почему человечество верит в теории заговораОбъясняют психологи
После начала пандемии COVID-19 и бунта в Капитолии США теории заговора среди населения разных стран стали популярны как никогда. По мнению учёных, есть несколько факторов, которые способны объяснить подобный феномен.
Так, исследование, проведённое Амстердамским свободным университетом (Vrije Universiteit Amsterdam), показало, что люди, склонные верить теориям заговора, чаще видят в окружающих предметах иллюзорные изображения (к примеру, облака в виде лица). Из-за этого они с большей вероятностью увидят и связи между рандомными событиями.
Вместе с тем известно, что сторонники теорий заговора также имеют меньше шансов получить необходимое образование или развить критическое мышление, чтобы увидеть логические нестыковки или ложные факты в своих суждениях.
Другие исследования продемонстрировали, что такие люди зачастую считают себя умнее, чем есть на самом деле. Такое невежество в сочетании с самоуверенностью позволяют им прочно укорениться в своих убеждениях. Ещё одна причина популярности теорий заговора - предоставление людям возможности почувствовать себя особенными за счёт принадлежности к некому сообществу.
Наконец, научные труды доказывают, что сторонники теорий заговора в большей степени подвержены тревоге и ощущению потери контроля над ситуацией. Таким людям становится легче, когда они подписываются под убеждениями, которые уверенно распространяются другими.