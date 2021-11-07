Почему человечество верит в теории заговора

После начала пандемии COVID-19 и бунта в Капитолии США теории заговора среди населения разных стран стали популярны как никогда. По мнению учёных, есть несколько факторов, которые способны объяснить подобный феномен.

Так, исследование, проведённое Амстердамским свободным университетом (Vrije Universiteit Amsterdam), показало, что люди, склонные верить теориям заговора, чаще видят в окружающих предметах иллюзорные изображения (к примеру, облака в виде лица). Из-за этого они с большей вероятностью увидят и связи между рандомными событиями.

Вместе с тем известно, что сторонники теорий заговора также имеют меньше шансов получить необходимое образование или развить критическое мышление, чтобы увидеть логические нестыковки или ложные факты в своих суждениях.