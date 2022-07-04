Почему человек может восхищаться искусством: всё дело в мозге

Исследования в области нейроэстетики проводят когнитивные нейробиологи. Для того чтобы понять, какие процессы происходят в мозгу во время оценки искусства, учёные делают магнитно-резонансную томографию (другими словами, это особая техника визуализации мозга) и смотрят, какие части мозга активируются, когда человек смотрит на объект, который ему нравится.

На самом деле воспринимать предмет как красивый мы можем по трём причинам. Все они называются эстетической триадой.