Почему человек может восхищаться искусством: всё дело в мозге

Почему человек может восхищаться искусством: всё дело в мозгеЭто объясняет наука нейроэстетика
Исследования в области нейроэстетики проводят когнитивные нейробиологи. Для того чтобы понять, какие процессы происходят в мозгу во время оценки искусства, учёные делают магнитно-резонансную томографию (другими словами, это особая техника визуализации мозга) и смотрят, какие части мозга активируются, когда человек смотрит на объект, который ему нравится.
На самом деле воспринимать предмет как красивый мы можем по трём причинам. Все они называются эстетической триадой.
Сенсомоторная часть. Благодаря ей человек способен воспринимать цвета, движения, формы. Причём при помощи зеркальных нейронов мы можем сопереживать тому, что происходит. То есть когда мы видим, что человек в фильме отдёргивает руку, за которую его укусила собака, в мозгу «загорается» область, связанная с нашими собственными движениями.
Оценка эмоций. Когда мы что-то считаем красивым, в мозгу активируется часть, которая отвечает за удовольствие.
- Смысл-знание. Человек сам формирует смысл того или иного произведения искусства. Кроме того, он может получить удовольствие даже от знакомства с процессом создания картины или архитектурного объекта. И от этого знания он ещё сильнее будет наслаждаться красотой искусства, как показывают исследования.