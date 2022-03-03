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Почему черепахи периодически и временно становятся глухими

Выяснили американские учёные
Оказывается, пресноводные черепахи могут на время терять слух из-за подводного шума. Подробнее об этом - в статье.
Почему черепахи периодически и временно становятся глухими

В ходе исследования, проведённого американскими специалистами, выяснилось, что черепахи при воздействии на них шума под водой (от морских судов, строительства) на время становятся глухими. Сообщает об этом Американский геофизический союз.

Для проведения эксперимента учёные выбрали два вида пресноводных черепах. Им вживили специальный электрод, на который улавливал сигналы, когда животные слышали звуки. Затем исследователи включали громкий белый шум, а после этого проверяли слух черепах в течение часа и спустя два дня.

Почему черепахи периодически и временно становятся глухими

Оказалось, что у животных слух восстанавливается полностью всегда. Однако сразу после воздействия на них шума черепахи могли ничего не слышать 20 минут. Одна из особей плохо слышала даже в течение нескольких дней после эксперимента.

Источник: Научная Россия
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