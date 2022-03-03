Почему черепахи периодически и временно становятся глухими

В ходе исследования, проведённого американскими специалистами, выяснилось, что черепахи при воздействии на них шума под водой (от морских судов, строительства) на время становятся глухими. Сообщает об этом Американский геофизический союз.

Для проведения эксперимента учёные выбрали два вида пресноводных черепах. Им вживили специальный электрод, на который улавливал сигналы, когда животные слышали звуки. Затем исследователи включали громкий белый шум, а после этого проверяли слух черепах в течение часа и спустя два дня.