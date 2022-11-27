Почему день распродаж называют чёрной пятницей

Но почему тогда пятница чёрная? Объяснить это можно исходя из традиции бух. учёта. Красным цветом отмечались раньше убытки, а чёрным - прибыль. В 1980-х годах, когда термин «чёрная пятница» только появился, он уже был прочно связан с распродажами. Странно то, что дни таких распродаж проводят по всему миру, а вот празднуют День благодарения лишь в США.