Почему до сих пор не построили мост на Сахалин

Почему до сих пор не построили мост на СахалинЕсть сразу несколько причин
О Сахалине путешественники узнали в 1849 году, а с 1875 года этим островом начала владеть Российская Империя. И до сих пор мост, соединяющий Сахалин и остальную часть РФ, не построен, хотя эту тему поднимают регулярно.
Фото: Peak Visor
Считается, что на строительство моста, ведущего на Сахалин, уйдёт примерно полтриллиона рублей. А это в три раза больше, чем на мост в Крым.
Помимо этого, существует ряд проблем, осложняющих строительство моста. Это удалённость самого региона, отсутствие инфраструктуры, дорог, суровый климат, сложность доставки тяжёлой техники по суше.
И если взглянуть на карту, то будет видно, что нужно на Сахалине строить и ж/д пути. Такая ветка будет тянуться на расстояние в 600 км, и это гораздо дороже, чем сам мост. Очень сложно и дорого будет также сделать в этом регионе автомобильные дороги.
Усложняет проект ещё одна деталь: необходимость согласования будущего моста с военным флотом по высоте.
Наконец, на Сахалине живёт только 445 тысяч человек. И есть ли смысл вообще в таком дорогом строительстве? К тому же объёмы перевозок точно будут небольшими.