Наука и технологии
17:27, 09 апреля 2023
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Почему до сих пор не построили мост на Сахалин

Есть сразу несколько причин

О Сахалине путешественники узнали в 1849 году, а с 1875 года этим островом начала владеть Российская Империя. И до сих пор мост, соединяющий Сахалин и остальную часть РФ, не построен, хотя эту тему поднимают регулярно.

Почему до сих пор не построили мост на Сахалин

Фото: Peak Visor

Считается, что на строительство моста, ведущего на Сахалин, уйдёт примерно полтриллиона рублей. А это в три раза больше, чем на мост в Крым.

Помимо этого, существует ряд проблем, осложняющих строительство моста. Это удалённость самого региона, отсутствие инфраструктуры, дорог, суровый климат, сложность доставки тяжёлой техники по суше.

Почему до сих пор не построили мост на Сахалин

Nakarte.me

И если взглянуть на карту, то будет видно, что нужно на Сахалине строить и ж/д пути. Такая ветка будет тянуться на расстояние в 600 км, и это гораздо дороже, чем сам мост. Очень сложно и дорого будет также сделать в этом регионе автомобильные дороги.

Усложняет проект ещё одна деталь: необходимость согласования будущего моста с военным флотом по высоте.

Наконец, на Сахалине живёт только 445 тысяч человек. И есть ли смысл вообще в таком дорогом строительстве? К тому же объёмы перевозок точно будут небольшими.

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