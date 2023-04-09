Почему до сих пор не построили мост на Сахалин

И если взглянуть на карту, то будет видно, что нужно на Сахалине строить и ж/д пути. Такая ветка будет тянуться на расстояние в 600 км, и это гораздо дороже, чем сам мост. Очень сложно и дорого будет также сделать в этом регионе автомобильные дороги.

Усложняет проект ещё одна деталь: необходимость согласования будущего моста с военным флотом по высоте.

Наконец, на Сахалине живёт только 445 тысяч человек. И есть ли смысл вообще в таком дорогом строительстве? К тому же объёмы перевозок точно будут небольшими.