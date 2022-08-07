Почему до сих пор не построили мост, соединяющий острова Новой Зеландии

Почему же жители Новой Зеландии всё ещё не построили между двумя островами - Северным и Южным - мост? Тогда дорога занимала бы меньше времени.

На сегодня же ширина пролива Кука, который разделяет острова, в самом узком месте равняется 22 км. Для преодоления такого расстояния людям нужно 3-3,5 часа.

На самом деле мысль о том, чтобы построить между островами тоннель или мост, действительно высказывалась. Но всерьёз эту идею никто не воспринял. Есть несколько объяснений, почему так произошло.

Сама ширина пролива в 22 км не является препятствием для строительства моста либо тоннеля. Но этот пролив считается неким «вызовом» для местных жителей (они даже соревнуются в том, кому удастся его пересечь), а также для морских судов (это один из наиболее опасных морских участков во всём мире). Помимо этого, глубина пролива составляет 128 м.