Почему до сих пор не построили мост, соединяющий острова Новой Зеландии

Почему до сих пор не построили мост, соединяющий острова Новой ЗеландииХотя это упростило бы жизнь населению страны
Почему же жители Новой Зеландии всё ещё не построили между двумя островами - Северным и Южным - мост? Тогда дорога занимала бы меньше времени.
На сегодня же ширина пролива Кука, который разделяет острова, в самом узком месте равняется 22 км. Для преодоления такого расстояния людям нужно 3-3,5 часа.
На самом деле мысль о том, чтобы построить между островами тоннель или мост, действительно высказывалась. Но всерьёз эту идею никто не воспринял. Есть несколько объяснений, почему так произошло.
Сама ширина пролива в 22 км не является препятствием для строительства моста либо тоннеля. Но этот пролив считается неким «вызовом» для местных жителей (они даже соревнуются в том, кому удастся его пересечь), а также для морских судов (это один из наиболее опасных морских участков во всём мире). Помимо этого, глубина пролива составляет 128 м.
Все вышеперечисленные причины делают невозможным постройку моста через пролив. Что же касается тоннеля, то его создание обойдётся стране примерно в 10 миллиардов долларов США. А это считается экономически необоснованным.
Также инженер Алессандро Палермо предложил построить плавучую подводную конструкцию. Этот «тоннель» будет, по задумке, находиться на глубине 20-50 м и прикрепляться ко дну при помощи якорей. Однако не сегодня всё ещё нет ни одного завершённого проекта подобного тоннеля.