Почему до сих пор трудно спрогнозировать появление торнадо

Проблема в том, что один шторм способен вызвать торнадо, а другой - нет. Причём различия между ними могут быть связаны с разницей в температуре, состоянии поверхности земли и т.п.

Один из самых надёжных предвестников того, вызовет ли гроза торнадо, - это вертикальный сдвиг ветра. То есть изменение скорости или направления ветра в зависимости от высоты, на которой он находится.