Почему до сих пор трудно спрогнозировать появление торнадо

Почему до сих пор трудно спрогнозировать появление торнадоХотя технологии совершенствуются
Специалисты-метеорологи сейчас могут гораздо лучше, чем раньше, предсказать условия, при которых торнадо может возникнуть. А вот ответить на вопрос, какие конкретно грозы и когда вызовут торнадо, уже сложнее. И большая часть научных работ сосредоточена сейчас именно на этом.
Фото: BBC Science Focus Magazine
Проблема в том, что один шторм способен вызвать торнадо, а другой - нет. Причём различия между ними могут быть связаны с разницей в температуре, состоянии поверхности земли и т.п.
Один из самых надёжных предвестников того, вызовет ли гроза торнадо, - это вертикальный сдвиг ветра. То есть изменение скорости или направления ветра в зависимости от высоты, на которой он находится.
Большая часть торнадо образуются из суперячеек. То есть из гроз с глубоким вращающимся восходящим потоком - мезоциклоном.
Если присутствует суперячейка и она сильно вращается над поверхностью земли, то это зачастую является предшественником торнадо. Также некоторые исследования демонстрируют, что более широкий мезоциклон с большей вероятностью создаст более мощный и продолжительный торнадо, чем другие штормы.
Помимо этого, синоптики учитывают условия окружающей среды во время шторма: влажность, температуру, сдвиг ветра. Они дают больше подсказок о том, что шторм, скорее всего, вызовет сильный торнадо.