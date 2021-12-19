Почему кажется, что вены человека синего цвета

Кровь человека имеет цвет благодаря красным кровяным тельцам, содержащим гемоглобин. При этом гемоглобин представляет собой богатые железом молекулы, которые могут иметь ярко-красный или более тёмный, тусклый красный цвет. Однако всё же при взгляде на вены мы видим, что они синие.

Объясняется это тем, что различные цвета имеют разную длину волны. По этой причине они при попадании на кожу по-разному отражаются и поглощаются. У красного цвета, например, длина волны большая, поэтому он будет легко проходить через кожу, а вот синий, имеющий более короткую длину, наоборот, будет отражаться.