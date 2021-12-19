Почему кажется, что вены человека синего цвета

Почему кажется, что вены человека синего цветаОбъясняет доктор Клэр Ашер
Кровь человека имеет цвет благодаря красным кровяным тельцам, содержащим гемоглобин. При этом гемоглобин представляет собой богатые железом молекулы, которые могут иметь ярко-красный или более тёмный, тусклый красный цвет. Однако всё же при взгляде на вены мы видим, что они синие.
Объясняется это тем, что различные цвета имеют разную длину волны. По этой причине они при попадании на кожу по-разному отражаются и поглощаются. У красного цвета, например, длина волны большая, поэтому он будет легко проходить через кожу, а вот синий, имеющий более короткую длину, наоборот, будет отражаться.
Это можно даже проверить. Для этого достаточно направить белый свет на руку - в область вен. В результате будет заметно, что красный цвет поглощается, а синий - отражается. Получается, что свет, который «возвратится» к человеку, будет содержать больше синих волн, чем красных. Поэтому вены в сравнении с кожей будут выглядеть синими.