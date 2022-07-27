Почему Китай перехотел возвращать себе Тайвань в ближайшем будущем

Для американцев, отмечает эксперт, большую роль играет независимость Тайваня. Связано это с тем, что США вложили очень много средств и сил в экономику страны и в оппозицию. При этом обострилась данная проблема сейчас из-за того, что санкции Америки против России оказались неэффективными.

Как только были приняты эти санкции, замену западным компьютерам предложил Москве именно Пекин. Поэтому США должны были каким-то образом решить эту проблему. По этой причине президент Соединённых Штатов 23 мая этого года объявил, что страна будет оказывать полную поддержку островному государству и защищать его, если на него нападёт Китай. В этот же период в западных СМИ появились статьи о том, что Китай уже готовится к подобной операции и действительно может атаковать Тайвань.

Кроме того, Тайвань - это мировой лидер по производству микрочипов и полупроводников. Соответственно, от этой страны зависит производство электроники во всём мире.

С одной стороны, Америка своим заявлением вынесла угрозу китайской экономике, с другой - помогла сохранить внутри Китая конфликт. А это тоже способствовало подрыву экономической мощи государства.