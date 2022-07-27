Почему Китай перехотел возвращать себе Тайвань в ближайшем будущем

Почему Китай перехотел возвращать себе Тайвань в ближайшем будущемОтвечает военный эксперт
Для американцев, отмечает эксперт, большую роль играет независимость Тайваня. Связано это с тем, что США вложили очень много средств и сил в экономику страны и в оппозицию. При этом обострилась данная проблема сейчас из-за того, что санкции Америки против России оказались неэффективными.
Как только были приняты эти санкции, замену западным компьютерам предложил Москве именно Пекин. Поэтому США должны были каким-то образом решить эту проблему. По этой причине президент Соединённых Штатов 23 мая этого года объявил, что страна будет оказывать полную поддержку островному государству и защищать его, если на него нападёт Китай. В этот же период в западных СМИ появились статьи о том, что Китай уже готовится к подобной операции и действительно может атаковать Тайвань.
Кроме того, Тайвань - это мировой лидер по производству микрочипов и полупроводников. Соответственно, от этой страны зависит производство электроники во всём мире.
С одной стороны, Америка своим заявлением вынесла угрозу китайской экономике, с другой - помогла сохранить внутри Китая конфликт. А это тоже способствовало подрыву экономической мощи государства.
И в Китае, и в США все понимают, что при столкновении их стран почти наверняка начнётся ядерная война. Поэтому обе стороны много говорят о том, что все проблемы можно решить при помощи переговоров.
В действительности же Китай стал укреплять взаимоотношения с Россией. Проявляется это в том, что сейчас российские и китайские военные почти постоянно проходят совместные учения.
В целом Китай активно подталкивается к проведению военной операции, связанной с Тайванем. Хотя и США, и Япония, и Тайвань осознают, что данной стране это совсем не нужно. Противостояние России и Запада, по мнению автора материала, лишь укрепляют позиции китайской стороны на международной арене. Если такое противостояние будет идти дальше, то Китай превратится в единственную сверхдержаву в мире, а в союзе с РФ - в самую сильную страну мира.
Что же касается Тайваня, то он при ослаблении позиций Запада и США вернётся под управление КНР.