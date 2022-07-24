Почему когда вы засыпаете, у вас возникает ощущение, что вы падаете

Дело в том, что во время засыпания организм человека не сразу же переходит к глубокому сну, а перед этим проходит несколько стадий. Вообще весь цикл сна включает две фазы: медленную и быструю. Во время медленной фазы человек сначала засыпает, затем погружается в лёгкий сон, потом - в медленный сон, наконец - в очень глубокий сон. При переходе от лёгкого сна к очень глубокому главную роль в мозге начинают играть тормозные нейроны, причём определённые нервы в это время остаются активными.

Именно эти нервы и отправляют слабые двигательные «команды». Из-за них человек и ощущает короткие подёргивания. Вообще считается, что они представляют собой один из видов условного рефлекса.