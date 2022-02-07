Почему кораллы в любом случае не выживут из-за глобального потепления

Почему кораллы в любом случае не выживут из-за глобального потепленияОбъяснили британские учёные
По словам учёных, коралловые рифы, которые крайне важны для поддержания жизни многих морских обитателей, вероятнее всего, в будущем не выживут. Причём произойдёт это даже в том случае, если повышение температуры удастся замедлить. Так, увеличение температуры на 1,5 градуса по Цельсию приведёт к уничтожению более 99 процентов кораллов. Результаты этого исследования были опубликованы в издании PLOS Climate.
Кроме того, в ходе исследования эксперты выяснили, что если температура на планете повысится на 2 градуса, то все существующие кораллы точно будут уничтожены. Связано это с тем, что оправиться от потепления они уже не успеют.
Автор также напомнил, что в августе 2021 года климатологи МГЭИК ООН заявили, что уже в 2030 году температура из-за глобального потепления может повыситься на 1,5 градуса.
Коралловые рифы же, отмечается в материале, несмотря на то что занимают малую площадь (0,2 процента дна океана), являются домом для как минимум четверти всех морских животных и растений. Также они дают белок, защищают от эрозии и штормов береговую линию.