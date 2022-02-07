Почему кораллы в любом случае не выживут из-за глобального потепления

По словам учёных, коралловые рифы, которые крайне важны для поддержания жизни многих морских обитателей, вероятнее всего, в будущем не выживут. Причём произойдёт это даже в том случае, если повышение температуры удастся замедлить. Так, увеличение температуры на 1,5 градуса по Цельсию приведёт к уничтожению более 99 процентов кораллов. Результаты этого исследования были опубликованы в издании PLOS Climate.

Кроме того, в ходе исследования эксперты выяснили, что если температура на планете повысится на 2 градуса, то все существующие кораллы точно будут уничтожены. Связано это с тем, что оправиться от потепления они уже не успеют.