Почему кошкам так нравятся лазерные указки

Итак, как же кошка видит лазер? Есть несколько особенностей их восприятия. Прежде всего, в целом кошки мир видят в ограниченной цветовой палитре. В основном они различают оттенки синего и зелёного. Также кошачьи глаза отличаются высокой чувствительностью к слабому свету и движущимся объектам, что делает их хорошими охотниками. Наконец, у кошек отличное периферийное зрение, поэтому им не нужно поворачивать голову, чтобы заметить движущиеся объекты вокруг них.