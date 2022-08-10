Почему космический корабль «Буран», над которым работали 14 лет, был запущен всего один раз

Многие в СССР думали о проекте «Энергия» как о бесполезной трате ресурсов. Но у этого проекта были и сторонники.

Вообще в действительности этот проект помог обновить оборудование множества предприятий и институтов. Более этого, «Энергия» считалась ключевой идеей, вокруг которой специалисты выстраивали другие интересные проекты. К примеру, это самолёт Ан-225, который был спроектирован для перевозки «Бурана».

Инженеры создавали челнок «Буран» для того, чтобы он мог перевозить различные грузы на орбиту. По внешнему виду он напоминал «Шаттл» США, однако по техническим параметрам был гораздо лучше.