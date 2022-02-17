Почему летающие такси будут лучше обычных автомобилей

Почему летающие такси будут лучше обычных автомобилейОбъясняет издание BBC Science Focus Magazine
По мнению аналитиков Morgan Stanley, к 2050 году мировой рынок воздушного такси будет составлять 2,7 трлн фунтов стерлингов (274 560 570 000 000 рублей). На данный момент некоторые компании уже работают над созданием транспортных средств eVTOL - это электротранспорт с вертикальным взлётом и посадкой.
Отличаются такие eVTOL тихим полётом, быстротой, удобством. Также они не загрязняют атмосферу углекислым газом. Сейчас власти некоторых стран разрабатывают инфраструктуру и правила для подобного вида транспорта.
Примером такого транспортного средства может считаться VA-X4. Он позволяет пассажиру пролететь более 160 км со скоростью до 322 км/с. Взлетает эта модель вертикально, а затем переходит в горизонтальное положение. Помещаться в неё будут четыре пассажира и пилот.
Отличается VA-X4 и безопасностью. Всё дело в том, что в таком такси установлены восемь отдельных двигателей. Если даже один из них выйдет из строя, падения можно будет избежать.
Важно при этом, что eVTOL - это на самом деле не летающие автомобили, а авиация. Только более экологически чистая и тихая.
Появится транспорт eVTOL вскоре, например, в США. В частности, в Лос-Анджелесе. Ещё воздушный транспорт планируют разместить в Сан-Паулу, Осаке и Сингапуре.
Использоваться eVTOL могут не только как такси. Помогут они и при проведении поисково-спасательных операций, и при перевозке органов для трансплантации, и при доставке продуктов, и в целом при организации маршрутов для туристов.