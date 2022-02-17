Почему летающие такси будут лучше обычных автомобилей

По мнению аналитиков Morgan Stanley, к 2050 году мировой рынок воздушного такси будет составлять 2,7 трлн фунтов стерлингов (274 560 570 000 000 рублей). На данный момент некоторые компании уже работают над созданием транспортных средств eVTOL - это электротранспорт с вертикальным взлётом и посадкой.

Отличаются такие eVTOL тихим полётом, быстротой, удобством. Также они не загрязняют атмосферу углекислым газом. Сейчас власти некоторых стран разрабатывают инфраструктуру и правила для подобного вида транспорта.

Примером такого транспортного средства может считаться VA-X4. Он позволяет пассажиру пролететь более 160 км со скоростью до 322 км/с. Взлетает эта модель вертикально, а затем переходит в горизонтальное положение. Помещаться в неё будут четыре пассажира и пилот.