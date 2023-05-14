Почему летучие мыши спят вверх ногами

На нашей планете летучие мыши обитают уже 60 миллионов лет. И при этом они спят только вверх ногами. Объясняется это следующим.

Самая главная причина такого положения во время сна - это то, что летучая мышь не может полететь так, как птица, то есть оттолкнувшись лапами. У всех летучих мышей задние лапки просто очень слабые и тонкие, и оттолкнуться они ими не могут. Полёт начинают они со свободного пикирования, и для этого нужен как минимум 1 м высоты. Кроме того, крылья у летучих мышей по подъёмной силе тоже уступают птицам.