Почему Луна иногда кажется далёкой, а иногда - близкой

На самом деле, по словам Сайласа Лэйкока, профессора астрономии из Массачусетского университета в Лоуэлле, существует так называемая иллюзия Луны. Она заключается в том, что в определённые периоды Луна выглядит очень большой.

Связан такой феномен с восприятием объектов человеком. Люди обычно замечают, что Луна кажется больше и ближе во время полнолуния или во время её нахождения около горизонта. Объясняется это тем, что мозг человека оценивает, насколько мал или велик объект, при помощи его сравнения с другими знакомыми предметами.