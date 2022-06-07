Почему Луна иногда кажется далёкой, а иногда - близкой

Почему Луна иногда кажется далёкой, а иногда - близкойОтвечает профессор астрономии
На самом деле, по словам Сайласа Лэйкока, профессора астрономии из Массачусетского университета в Лоуэлле, существует так называемая иллюзия Луны. Она заключается в том, что в определённые периоды Луна выглядит очень большой.
Связан такой феномен с восприятием объектов человеком. Люди обычно замечают, что Луна кажется больше и ближе во время полнолуния или во время её нахождения около горизонта. Объясняется это тем, что мозг человека оценивает, насколько мал или велик объект, при помощи его сравнения с другими знакомыми предметами.
Возникает такая иллюзия потому, что находится Луна всегда довольно далеко от Земли. Восприятие Луны по этой причине будет зависеть от размера объекта, рядом с которым вы находитесь. Если, например, вы будете смотреть на Луну, стоя у далёкого дома или горы, то этот космический объект покажется вам огромным.