Почему люди больше верят объяснениям, в которых говорится о работе мозга

Также серия недавних исследований Ирис Берент и её коллег продемонстрировала, почему люди настолько увлечены идеями, связанными с мозгом. Несколько сотен участников эксперимента должны были диагностировать то или иное клиническое состояние при помощи поведенческого теста или теста, оценивающего работу мозга (мониторинг мозговой активности). На самом деле оба теста позволяли точно поставить диагноз, но люди считали, что более информативен тот, где анализировалась мозговая деятельность, и даже делали выводы, которые выходили за рамки того, что предлагал тест.

Ирис Берент вместе с коллегами полагает, что предпочтение тестов, связанных с анализом мозговой активности, вызвано тем, что люди воспринимают разум как нечто отдельное от тела. Подобный подход называется дуализмом. То есть человеку проще объяснить какие-либо действия (например, движение руки) взаимодействием мозга с частью тела (рукой): мозг заставляет руку двигаться.

И это ещё не всё. В ходе исследований выяснилось, что данные, связанные с мозгом, могут, по мнению людей, раскрыть «врождённую сущность» человека. К примеру, если люди узнают, что депрессия у женщины была диагностирована при помощи теста, связанного с мозговой активностью, они будут полагать, что это заболевание будет длиться долгое время и что оно может обнаружиться и у родственников пациентки.