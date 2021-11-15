Почему люди не способны хорошо соображать в тишине

В 2012 году стало известно, что фоновой шум умеренной громкости повышает креативность человека. В этом случае он справляется с творческими задачами успешнее. Кроме этого, положительно влиять на работу способна и музыка. В 2018 году примерно 70 процентов опрошенных компанией Accountemps офисных работников (из 1000 человек) отметили, что песни позволяют им работать более продуктивно. То же самое подтвердило исследование, проведённое в 1972 году сотрудниками Бирмингемского университета (Великобритания). При этом существует предположение, что подобные положительные результаты связаны с чередованием периодов музыки и тишины. Есть и другие научные труды, которые указывают на неоднозначность выводов.

В 2019 году появились данные, согласно которым при регулярном воздействии на человека шума на уровне 95 дБ у человека ухудшается мозговая деятельность, слуховое и зрительное внимание. В Национальном институте охраны труда США заявляют, что подобный шум ещё и негативно воздействует в целом на здоровье: из-за этого увеличивается уровень стресса, усугубляются болезни типа мигрени, гипертонии, сердечно-сосудистые заболевания. Подтвердили полученные в 2019 году результаты, связанные с концентрацией, и учёные из Ланкастерского университета (Великобритания).