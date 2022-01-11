Почему люди по своей природе так любят сладкую пищу

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Почему люди по своей природе так любят сладкую пищуОбъясняет учёный-антрополог
Людям нравится сахар и всё сладкое. Причина этого - в эволюции. Об этом рассказал учёный в материале издания The Conversation.
Как пишет автор, главной проблемой далёких предков человека было получение еды в достаточном количестве. При этом для выполнения всех необходимых действий требовалась энергия. Для этого важно было набрать как можно больше калорий. Помогал в этом сахар - отличный источник этих калорий.
Кроме того, есть генетическое объяснение того, почему человек вообще ощущает сладкий вкус. Этому способствуют гены TAS1R1 и TAS2R2. Это как раз и означает, что сахар и сладкий вкус когда-то у предков были в приоритете. Благодаря научным исследованиям также известно, что с самого рождения людей привлекает сахар.
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Источник: The Conversation