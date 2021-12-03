Почему люди представляют себе инопланетян именно в виде серых или зелёных человечков: отвечают учёные

Почему люди представляют себе инопланетян именно в виде серых или зелёных человечков: отвечают учёныеНа самом деле это результат не только воздействия поп-культуры
Если современного человека спросить, как выглядит инопланетянин для него, то он даст какой-то из двух вариантов ответа. Это будет или маленький зелёный человечек, или светло-серый гуманоид. Первый тип связан с воздействием на нас народной (эльфы, нимфы, кикиморы и пр.) культуры. Причём важно, что в мифологии и фольклоре такие «зелёные существа» действительно живут скрытно от людей и показываются лишь в исключительных случаях. То же самое можно сказать и об инопланетянах. К тому же укреплению именно такого представления о них способствовали и представители СМИ, и писатели.
С серыми человечками всё сложнее. Они уже воспринимаются как более враждебные и пугающие. Впервые они появляются в повести «Меда: Сказка о будущем» (1891), а затем и в поп-культуре. Гипотезу об их происхождении сформулировал психолог Фредерик Мальмстрём.
По мнению учёного, серый большеглазый инопланетянин - это наша мать. Связано это с тем, что в младенческом возрасте у ребёнка наблюдается астигматизм. То есть видит он все окружающие объекты искажённо. Лицо матери воспринимается им в виде набора расплывчатых пятен. Со временем астигматизм исчезает, а вот этот образ остаётся в глубине сознания на всю жизнь.