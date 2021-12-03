Почему люди представляют себе инопланетян именно в виде серых или зелёных человечков: отвечают учёные

С серыми человечками всё сложнее. Они уже воспринимаются как более враждебные и пугающие. Впервые они появляются в повести «Меда: Сказка о будущем» (1891), а затем и в поп-культуре. Гипотезу об их происхождении сформулировал психолог Фредерик Мальмстрём.

По мнению учёного, серый большеглазый инопланетянин - это наша мать. Связано это с тем, что в младенческом возрасте у ребёнка наблюдается астигматизм. То есть видит он все окружающие объекты искажённо. Лицо матери воспринимается им в виде набора расплывчатых пятен. Со временем астигматизм исчезает, а вот этот образ остаётся в глубине сознания на всю жизнь.